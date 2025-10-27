STAGE PORCELAINE Atelier Pagode Paris

Un atelier ouvert à tous, y compris aux débutants.

La porcelaine se prête à toutes les expressions : dentelle, volume, minimalisme, baroque…

Un champ infini de possibles entre formes, matières et textures — une matière poétique à sublimer par la lumière.

Forte de son expérience de designer et céramiste, Agnès Thierry vous guidera pas à pas de la découverte de la matière à la réalisation finale de votre œuvre.

Vous explorerez la finesse des textures, des structures subtiles et délicates, pour exprimer votre

sensibilité avec justesse, élégance et originalité.

Ce que vous apprendrez pendant ce stage :

Au fil de ces cinq jours, vous réaliserez des pièces lumineuses en porcelaine et découvrirez

comment jouer avec la transparence et les ajourés pour révéler toute sa beauté.

Vous explorerez différentes techniques :plaque, empreinte, pincé, gravure, ajourés, textures, collage à la barbotine.

Intervenante : Agnès Thierry

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 23 au 27 Février 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage invite à explorer la porcelaine comme matière de création lumineuse, en jouant sur la transparence, les textures et la délicatesse des formes.



Tous niveaux

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public adultes.

Atelier Pagode 66 avenue d’Ivry 75013 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org