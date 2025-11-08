Stage portés acrobatiques en collectif avec la Compagnie Triffis Sainte-Sigolène

Stage portés acrobatiques en collectif avec la Compagnie Triffis

6 impasse des Riouses Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

La compagnie Triffis vous propose un stage de portés acrobatiques en collectif.

Stage tous niveaux, auquel nous vous invitons à venir en famille ! Le stage est pensé pour mélanger les âges et prendre plaisir à pratiquer une activité acrobatique ensemble

6 impasse des Riouses Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@cirque-hurluberlu.org

English :

The Triffis company offers a collective acrobatic lifts workshop.

This is a course for all levels, and we invite you to bring the whole family! The workshop is designed to mix ages and enjoy acrobatic activities together

German :

Die Compagnie Triffis bietet Ihnen einen Workshop über akrobatische Hebefiguren im Kollektiv an.

Dieser Kurs ist für alle Niveaus geeignet und wir laden Sie ein, mit Ihrer Familie zu kommen! Der Workshop ist darauf ausgelegt, die Altersgruppen zu mischen und Freude an der gemeinsamen Ausübung einer akrobatischen Aktivität zu haben

Italiano :

La compagnia Triffis propone un corso collettivo di ascensori acrobatici.

È un corso per tutti i livelli e vi invitiamo a portare tutta la famiglia! Il corso è pensato per mescolare le età e divertirsi a praticare insieme un’attività acrobatica

Espanol :

La empresa Triffis propone un curso colectivo de remontes acrobáticos.

Se trata de un curso para todos los niveles, ¡y le invitamos a que venga con toda la familia! El curso está diseñado para mezclar edades y disfrutar juntos de la práctica de una actividad acrobática

