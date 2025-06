Stage Portrait Galerie de l’Oscambre Chantelle 28 juin 2025 15:00

Stage Portrait Galerie de l'Oscambre 41 place de l'Oscambre Chantelle Allier

28 juin 2025 15:00

18:30

2025-06-28

Participez au Stage Portrait avec Stéphanie GOYET à la Galerie de l’Oscambre . Matériel fourni. Sur Inscriptions.

Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 65 96

English :

Take part in the Portrait workshop with Stéphanie GOYET at the Galerie de l’Oscambre. Materials supplied. Registration required.

German :

Nehmen Sie am Porträtkurs mit Stéphanie GOYET in der Galerie de l’Oscambre teil. Material wird zur Verfügung gestellt. Nach Anmeldung.

Italiano :

Partecipate al laboratorio di ritratto con Stéphanie GOYET presso la Galerie de l’Oscambre. Attrezzatura fornita. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Participe en el taller Retrato con Stéphanie GOYET en la Galerie de l’Oscambre. Material proporcionado. Inscripción obligatoria.

L’événement Stage Portrait Chantelle a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule