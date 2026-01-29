Stage Poterie Adultes Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Durant cette semaine, les participant·es réalisent une pièce de grande taille, au choix : une théière, un vase, ou une lampe à poser (matériel électrique non fourni).

L’objectif est de prendre le temps de la création, de se concentrer sur le geste et d’entrer en contact avec la matière, dans une approche sensible et progressive du modelage.

À noter : la technique du tournage n’est pas abordée durant ce stage.

Ce stage de modelage propose une immersion dans le travail de la terre à travers les techniques du colombin, du pincé et de la plaque, explorées en fonction de l’objet choisi.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

– 26 ans 2,70€/ heure

+26 ans selon QF

Inscriptions uniquement sur place

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T14:00:00+02:00_2026-02-23T17:00:00+02:00;2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T17:00:00+02:00;2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T17:00:00+02:00;2026-02-27T14:00:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-poterie +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers et trouvez le meilleur itinéraire

