Stage poterie au tour Saint-Sauveur-Villages

Stage poterie au tour Saint-Sauveur-Villages dimanche 24 août 2025.

Stage poterie au tour

Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 13:30:00

fin : 2025-08-24 16:30:00

Date(s) :

2025-08-24

Vous préparerez des balles de terre et vous exercerez à centrer l’argile.

Nous trouverons une gestuelle propre à cette technique à travers divers exercices et formes simples comme le cylindre ou le bol.

Je m’adapterai à chacun afin de vous permettre de développer votre niveau.

Au terme de cette approche, vous aurez les connaissances de base pour réaliser un petit ouvrage simple tourné prêt pour la cuisson.

Terre et 1ère cuisson incluses.

Intéressé (e)s ? Contactez-moi pour que je vous envoie la fiche d’inscription !

Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26 ccarnaille@gmail.com

English : Stage poterie au tour

You will prepare clay balls and practice centering the clay.

We’ll find a gesture specific to this technique through various exercises and simple shapes such as the cylinder or the bowl.

I’ll adapt to each individual to help you develop your level.

At the end of this approach, you’ll have the basic knowledge to make a small, simple turned piece ready for firing.

Clay and 1st firing included.

Interested? Contact me and I’ll send you the registration form!

German :

Sie werden Tonbälle vorbereiten und üben, den Ton zu zentrieren.

Wir werden anhand verschiedener Übungen und einfacher Formen wie dem Zylinder oder der Schale eine eigene Gestik für diese Technik finden.

Ich werde mich auf jeden Einzelnen einstellen, um Ihnen zu ermöglichen, Ihr Niveau zu entwickeln.

Am Ende dieses Ansatzes werden Sie über die grundlegenden Kenntnisse verfügen, um ein kleines, einfaches, gedrehtes Werk herzustellen, das bereit zum Brennen ist.

Ton und 1. Brand sind inbegriffen.

Sind Sie interessiert? Kontaktieren Sie mich, damit ich Ihnen das Anmeldeformular zuschicken kann!

Italiano :

Si preparano palline di argilla e ci si esercita a centrare l’argilla.

Troveremo un gesto specifico per questa tecnica attraverso vari esercizi e forme semplici come il cilindro o la ciotola.

Mi adatterò a ogni individuo per aiutarlo a sviluppare il suo livello.

Alla fine di questo approccio, avrete le conoscenze di base per realizzare un piccolo pezzo di argilla tornita semplice pronto per la cottura.

Argilla e prima cottura incluse.

Siete interessati? Contattatemi e vi invierò il modulo di iscrizione!

Espanol :

Prepararás bolas de arcilla y practicarás el centrado de la arcilla.

Encontraremos un gesto propio de esta técnica a través de varios ejercicios y formas sencillas como el cilindro o el cuenco.

Me adaptaré a cada individuo para ayudarle a desarrollar su nivel.

Al final de este enfoque, tendrás los conocimientos básicos para realizar una pequeña pieza de arcilla torneada simple lista para la cocción.

Arcilla y 1ª cocción incluidas.

¿Está interesado? ¡Ponte en contacto conmigo y te enviaré el formulario de inscripción!

