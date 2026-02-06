Stage Poterie des sittelles-Atelier modelage Saint-Amand-de-Vergt
Stage Poterie des sittelles-Atelier modelage Saint-Amand-de-Vergt jeudi 12 février 2026.
Stage Poterie des sittelles-Atelier modelage
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Stage poterie des sittelles
Ateliermodelage
Stage poterie des sittelles
Ateliermodelage .
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 95 47 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Poterie des sittelles-Atelier modelage
Workshop poterie des sittelles
Modelling workshop
L’événement Stage Poterie des sittelles-Atelier modelage Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux