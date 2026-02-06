Stage Poterie des sittelles-Histoires à modeler

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Stage poterie des sittelles

Histoires à modeler (à partir de 3ans)

Stage poterie des sittelles

Histoires à modeler (à partir de 3ans) .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 95 47 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Poterie des sittelles-Histoires à modeler

Workshop nuthatch pottery

Modeling stories (from 3 years)

L’événement Stage Poterie des sittelles-Histoires à modeler Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux