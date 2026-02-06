Stage Poterie des sittelles-Histoires à modeler Saint-Amand-de-Vergt
Stage Poterie des sittelles-Histoires à modeler Saint-Amand-de-Vergt jeudi 19 février 2026.
Stage Poterie des sittelles-Histoires à modeler
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Stage poterie des sittelles
Histoires à modeler (à partir de 3ans)
Stage poterie des sittelles
Histoires à modeler (à partir de 3ans) .
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 95 47 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Poterie des sittelles-Histoires à modeler
Workshop nuthatch pottery
Modeling stories (from 3 years)
L’événement Stage Poterie des sittelles-Histoires à modeler Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux