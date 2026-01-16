STAGE POTERIE ENFANT ET ADOS ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES Montesquieu-Volvestre

STAGE POTERIE ENFANT ET ADOS

ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Les stagiaires découvrent le plaisir de travailler l’argile et les différentes techniques du modelage poterie.

Un stage de poterie enfant/ado est proposé pendant les vacances de février 2026 à l’atelier céramique à Montesquieu-Volvestre. 70 .

ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

English :

Trainees discover the pleasure of working with clay and the various modelling/pottery techniques.

