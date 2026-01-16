STAGE POTERIE ENFANT ET ADOS ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES Montesquieu-Volvestre
mercredi 25 février 2026.
STAGE POTERIE ENFANT ET ADOS
ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
2026-02-25
Les stagiaires découvrent le plaisir de travailler l’argile et les différentes techniques du modelage poterie.
Un stage de poterie enfant/ado est proposé pendant les vacances de février 2026 à l’atelier céramique à Montesquieu-Volvestre. 70 .
+33 6 20 19 07 31 sueresceramik@yahoo.fr
Trainees discover the pleasure of working with clay and the various modelling/pottery techniques.
L’événement STAGE POTERIE ENFANT ET ADOS Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE