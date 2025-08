Stage poterie enfants 6/ 16 ans Romans-sur-Isère

Stage poterie enfants 6/ 16 ans Romans-sur-Isère mercredi 6 août 2025.

Stage poterie enfants 6/ 16 ans

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08

Une occasion pour les enfants de s’initier à l’art de la poterie sur une matinée.

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

An opportunity for children to learn the art of pottery over the course of a morning.

German :

Eine Gelegenheit für Kinder, an einem Vormittag die Kunst des Töpferns zu erlernen.

Italiano :

Un’opportunità per i bambini di imparare l’arte della ceramica nel corso di una mattinata.

Espanol :

Una oportunidad para que los niños aprendan el arte de la alfarería a lo largo de una mañana.

