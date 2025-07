STAGE POTERIE MODELAGE Font-Romeu-Odeillo-Via

STAGE POTERIE MODELAGE Font-Romeu-Odeillo-Via mercredi 6 août 2025.

STAGE POTERIE MODELAGE

Place de l’Ancienne Poste Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 55

Début : 2025-08-06 14:00:00

fin : 2025-08-06 16:00:00

2025-08-06

Stages de 4h (2h le mardi et 2h le mercredi) sur réservation au

+33 (0)7.81.12.50.85 poteriefr@gmail.com

– 5 ans 30€ / 6-8 ans 35€ / 9-18 ans 45€ / Adulte 55€

À partir de 4 ans en présence des parents…

Place de l’Ancienne Poste Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 81 12 50 85

English :

4-hour courses (2 hours on Tuesdays and 2 hours on Wednesdays) on reservation at

+33 (0)7.81.12.50.85 poteriefr@gmail.com

– 5 years: 30? / 6-8 years: 35? / 9-18 years: 45? / Adult: 55?

From age 4 in the presence of parents…

German :

4-stündige Praktika (2 Stunden am Dienstag und 2 Stunden am Mittwoch) mit Reservierung unter

+33 (0)7.81.12.50.85 poteriefr@gmail.com

– 5 Jahre: 30? / 6-8 Jahre: 35? / 9-18 Jahre: 45? / Erwachsener: 55?

Ab 4 Jahren in Anwesenheit der Eltern…

Italiano :

Corsi di 4 ore (2 ore il martedì e 2 ore il mercoledì) prenotabili telefonando a

+33 (0)7.81.12.50.85 poteriefr@gmail.com

– 5 anni: 30 € / 6-8 anni: 35 € / 9-18 anni: 45 € / Adulto: 55 €

Per i bambini a partire dai 4 anni, in presenza dei genitori…

Espanol :

Cursos de 4 horas (2 horas los martes y 2 horas los miércoles) que pueden reservarse llamando al

+33 (0)7.81.12.50.85 poteriefr@gmail.com

– 5 años: 30 euros / 6-8 años: 35 euros / 9-18 años: 45 euros / Adulto: 55 euros

Para niños a partir de 4 años, con los padres presentes…

