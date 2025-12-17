STAGE POTERIE SCULPTURE ET OYAS Salle du foyer rural Ventalon en Cévennes
STAGE POTERIE SCULPTURE ET OYAS
Salle du foyer rural Le Temple Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Adulte
Venez participer à un stage de sculptures et oyats le samedi 17 janvier de 9h à 12h et de 13h à 17h à Saint-Frézal-de-Ventalon.
Inscription obligatoire par sms. .
Salle du foyer rural Le Temple Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 34 98 70 28
English :
Come and take part in a sculpture and oyats workshop on Saturday January 17 from 9am to 5pm at Saint-Frézal-de-Ventalon.
Registration required by sms.
