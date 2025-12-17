STAGE POTERIE SCULPTURE ET OYAS Salle du foyer rural Ventalon en Cévennes

STAGE POTERIE SCULPTURE ET OYAS

Salle du foyer rural Le Temple Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Venez participer à un stage de sculptures et oyats le samedi 17 janvier de 9h à 12h et de 13h à 17h à Saint-Frézal-de-Ventalon.

Inscription obligatoire par sms. .

Salle du foyer rural Le Temple Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 34 98 70 28

English :

Come and take part in a sculpture and oyats workshop on Saturday January 17 from 9am to 5pm at Saint-Frézal-de-Ventalon.

Registration required by sms.

L’événement STAGE POTERIE SCULPTURE ET OYAS Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2025-12-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère