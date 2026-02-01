Stage pour le final feu Des Balles ton Cirque Carnaval de Romans 2026 rue Pouchelon Romans-sur-Isère

Stage pour le final feu Des Balles ton Cirque Carnaval de Romans 2026

Gymnase Pouchelon Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-20 17:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

2026-02-20 2026-02-21

Dans le cadre du Carnaval de Romans 2026, où le Carnaval rencontre le Nouvel An Chinois, Des Balles ton Cirque organise un final feu qui promet d’être haut en couleurs.

desballestoncirque@yahoo.fr

As part of the Carnaval de Romans 2026, where Carnival meets Chinese New Year, Des Balles ton Cirque is organizing a fiery finale that promises to be colorful.

