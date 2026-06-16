Stage pour les enfants à la Ferme de Noé Ferme de Noé Trets
Stage pour les enfants à la Ferme de Noé Ferme de Noé Trets lundi 6 juillet 2026.
Trets
Stage pour les enfants à la Ferme de Noé
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026 de 9h30 à 17h. Ferme de Noé 630 Chemin de Verlaque Trets Bouches-du-Rhône
Tarif : 250 – 250 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Les enfants sont accompagnés pour développer leurs outils de comédiens et leurs capacités d’improvisation dans une ambiance joyeuse et bienveillante. Autour des ateliers théâtre, ils participent à la vie de la ferme. Les repas et gouters (bio) compris.
Nous vous proposons cet été un stage pour les enfants à la Ferme de Noé !
Un stage pour développer ses outils de comédien, imaginer, improviser et s’amuser ensemble !
En groupe ou à plusieurs, les enfants sont accompagnés pour développer au mieux leur pratique artistique dans un cadre ludique et bienveillant. Ils jouent, construisent, apprennent, partagent leurs univers.
Pour les enfants de 7 à 11 ans
Quand ?
Du Lundi 6 juillet au Vendredi 10 Juillet 2026 9h30 17h
Facilité d’accueil et de départ pour les familles (9h-17h30)
Où ?
Ferme de Noé
630 Chemin de Verlaque, 13530 Trets (13)
Déroulement du stage.
Les enfants sont accueillis de 9h à 9h30.
A 9h30, un premier atelier théâtre démarre.
A midi, pause repas les enfants aident à l’élaboration de leur repas, dégustent un déjeuner bio et local et participent à la vie de la ferme (visite, nourrissage des animaux…)
L’après-midi, reprise de l’atelier théâtre jusqu’à 16h30.
Un goûter (toujours bio) est proposé aux enfants. Les familles récupèrent leurs enfants entre 17h et 17h30.
Tarif du stage
Le tarif du stage comprend le repas du midi et le goûter.
250€ + 5€ d’adhésion à Eos Compagnie
Inscription fratries (à partir de deux enfants) 200€/enfant + adhésion pour chaque stagiaire.
Contacts, informations
07 63 05 78 18
https://eos-compagnie.fr/contact/ .
Ferme de Noé 630 Chemin de Verlaque Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 63 05 78 18 eoscompagnie@gmail.com
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English :
Children are guided in developing their acting skills and improvisation abilities in a joyful and supportive atmosphere. In addition to the theater workshops, they participate in farm life. Meals and snacks (organic) are included.
L’événement Stage pour les enfants à la Ferme de Noé Trets a été mis à jour le 2026-06-16 par Provence Tourisme
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