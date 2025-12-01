Stage pratique apprendre à aménager son propre van Rêve en Van Nexon

Stage pratique apprendre à aménager son propre van Rêve en Van Nexon jeudi 11 décembre 2025.

Stage pratique apprendre à aménager son propre van

Rêve en Van 1 Rue Saint-Ferréol Nexon Haute-Vienne

Tarif : 350 – 350 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-11

Vous avez un projet d’aménagement partiel ou complet de véhicule? Vous cherchez des conseils, des astuces et des infos pratiques? Comme une vraie formation, nous vous proposons un stage pratique de deux jours pour vous accompagner dans votre projet.

En suivant ce stage, découvrez comment concevoir un van unique (véhicule au format H1) qui répond à vos rêves tout en maîtrisant les démarches administratives nécessaires (VASP caravane)… vous devenez ainsi autonome pour aménager vous-même votre véhicule. .

Rêve en Van 1 Rue Saint-Ferréol Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 03 77 31

English :

German : Stage pratique apprendre à aménager son propre van

Italiano :

Espanol : Stage pratique apprendre à aménager son propre van

L’événement Stage pratique apprendre à aménager son propre van Nexon a été mis à jour le 2025-10-20 par SPL Terres de Limousin