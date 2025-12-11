Stage Préparation Grande Courses Glisses Nordiques Chapelle-des-Bois

Stage Préparation Grande Courses

Glisses Nordiques 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Début : 2026-01-19 14:00:00

fin : 2026-01-23 17:00:00

2026-01-19 2026-02-02

Chaque stage dure une semaine avec quelques adaptations à chaque période.

A propos de votre condition physique

Ces stages demandent une condition physique entretenue. Vous vous déplacerez régulièrement à une vitesse d’environ 12 km/h, sur tout type de terrain. Une pratique régulière du ski de skating (ou du classique) est indispensable (plus d’une semaine par an).

Pour vous préparer, chaussez les skis avant le stage et entretenez votre condition physique avec la pratique régulière d’une activité physique d’endurance (marche, course à pied, vélo, natation…). Sollicitez également l’équilibre avec du roller, du patin à glace.

Contenu du stage

pratique de tous les pas, adaptation au relief, à la glisse.

conseils techniques adaptés aux longues distances ( alimentation, technique de patinage, amélioration des phases de glisse, gestion de l’effort, tactique de course)

entraînement physique adapté.

topos spécifiques (matériel, paraffinage, fartage, étirements, conseils en alimentation…)

corrections vidéo personnalisées

paraffinage, entretien du matériel. .

Glisses Nordiques 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 10 85 glissesnordiques.25240@gmail.com

