Stage Présentation & découverte du piano avec Musica’Loue Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Médiathèque du Val d'Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Samedi 21 février de 10h à 12h15 à la médiathèque de Mous-sous-Vaudrey.

A quoi s’attendre ? Tu hésites à apprendre le piano ? Phillipe t’apprendra les bases de ton premier morceau sur l’instrument qu’il utilise chaque semaine avec ses élèves.

Pour qui ? Enfants et adolescents

Tarifs, informations et inscriptions http://www.musicaloue.com/ .

+33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr

