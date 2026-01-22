Stage Présentation & découverte du piano avec Musica’Loue Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey
Stage Présentation & découverte du piano avec Musica’Loue Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey samedi 21 février 2026.
Stage Présentation & découverte du piano avec Musica’Loue
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Stage Présentation & découverte du piano avec Musica’Loue
Samedi 21 février de 10h à 12h15 à la médiathèque de Mous-sous-Vaudrey.
A quoi s’attendre ? Tu hésites à apprendre le piano ? Phillipe t’apprendra les bases de ton premier morceau sur l’instrument qu’il utilise chaque semaine avec ses élèves.
Pour qui ? Enfants et adolescents
Tarifs, informations et inscriptions http://www.musicaloue.com/ .
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Présentation & découverte du piano avec Musica’Loue
L’événement Stage Présentation & découverte du piano avec Musica’Loue Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-01-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR