Stage Présentation et découverte de la guitare avec Musica’Loue Quartier Bel Air Port-Lesney

Samedi 14 février 2026 de 10h à 11h à la médiathèque de Port-Lesney Bel Air.

A quoi s’attendre ? Fabien, l’un des professeurs de guitare de l’école, vous fera jouer vos premières notes de musique avec une guitare qui vous sera prêtée. Acoustique ou électrique, arpèges ou accords (en vous expliquant la différence), à vous de jouer !

Pour qui ? Tout public de 7 à 77 ans (et même après !)

Tarifs, informations et inscriptions http://www.musicaloue.com/ .

Quartier Bel Air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr

