Stage Printemps – Créations en papier Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Lors de ce stage ludique, les petits artistes découvrent la

magie du papier qui se transforme sous leurs doigts.

L’objectif ? Éveiller leur créativité par la manipulation

sensorielle de la matière. Accompagnés avec bienveillance, iels apprendront à

déchirer, découper, plier et assembler des feuilles de toutes les couleurs pour

donner vie à leur imagination. Pour les plus téméraires, une initiation douce

au tissage permettra de s’amuser avec les textures et les contrastes en

entrelaçant des bandes colorées.

Dates

: Du lundi 20 au vendredi 24 avril de 10h à 11h

Du lundi 20 au vendredi 24 avril de 10h à 11h Âge

: Pour les 4-6 ans

Un éveil créatif et coloré pour apprendre à transformer le papier dès 4 ans !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

payant

13,5€/le stage

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T11:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T11:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T11:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T11:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T11:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



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