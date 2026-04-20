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Stage Printemps – Créations en papier Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Printemps – Créations en papier Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Printemps – Créations en papier Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)

Adresse : 51 rue François Truffaut

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>13,5€/le stage</p>

Lors de ce stage ludique, les petits artistes découvrent la
magie du papier qui se transforme sous leurs doigts.

L’objectif ? Éveiller leur créativité par la manipulation
sensorielle de la matière. Accompagnés avec bienveillance, iels apprendront à
déchirer, découper, plier et assembler des feuilles de toutes les couleurs pour
donner vie à leur imagination. Pour les plus téméraires, une initiation douce
au tissage permettra de s’amuser avec les textures et les contrastes en
entrelaçant des bandes colorées.

  • Dates
     :     Du lundi 20 au vendredi 24 avril de 10h à 11h
  • Âge
     :     Pour les 4-6 ans

Un éveil créatif et coloré pour apprendre à transformer le papier dès 4 ans !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h00
payant

13,5€/le stage

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T11:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T11:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T11:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T11:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T11:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr


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