Stage Printemps – Créations en papier Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS
Stage Printemps – Créations en papier Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.
Lors de ce stage ludique, les petits artistes découvrent la
magie du papier qui se transforme sous leurs doigts.
L’objectif ? Éveiller leur créativité par la manipulation
sensorielle de la matière. Accompagnés avec bienveillance, iels apprendront à
déchirer, découper, plier et assembler des feuilles de toutes les couleurs pour
donner vie à leur imagination. Pour les plus téméraires, une initiation douce
au tissage permettra de s’amuser avec les textures et les contrastes en
entrelaçant des bandes colorées.
- Dates
: Du lundi 20 au vendredi 24 avril de 10h à 11h
- Âge
: Pour les 4-6 ans
Un éveil créatif et coloré pour apprendre à transformer le papier dès 4 ans !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h00
payant
13,5€/le stage
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T11:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T11:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T11:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T11:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T11:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr
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