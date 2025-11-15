Stage Prise de parole en public Mussidan
Stage Prise de parole en public Mussidan samedi 15 novembre 2025.
Stage Prise de parole en public
Espace Aliénor d’Aquitaine Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Stage de prise de parole en public: s’exprimer et se préparer à l’oral pour enfants dès 13 ans et adultes de 10h à 13h, espace Aliénor d’Aquitaine.
Tarif: 30€/ad, 20€/enf en année examen (+5€ adh).
Inscr: 06 87 10 80 23. Kraken Mécanique .
Espace Aliénor d’Aquitaine Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 80 03 56
English :
German : Stage Prise de parole en public
Italiano :
Espanol : Stage Prise de parole en public
L’événement Stage Prise de parole en public Mussidan a été mis à jour le 2025-10-18 par Vallée de l’Isle en Périgord