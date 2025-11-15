Stage Prise de parole en public Mussidan

Stage Prise de parole en public Mussidan samedi 15 novembre 2025.

Stage Prise de parole en public

Espace Aliénor d’Aquitaine Mussidan Dordogne

Stage de prise de parole en public: s’exprimer et se préparer à l’oral pour enfants dès 13 ans et adultes de 10h à 13h, espace Aliénor d’Aquitaine.

Tarif: 30€/ad, 20€/enf en année examen (+5€ adh).

Inscr: 06 87 10 80 23. Kraken Mécanique .

Espace Aliénor d’Aquitaine Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 80 03 56

German : Stage Prise de parole en public

Espanol : Stage Prise de parole en public

