Stage Prise de parole en public Mussidan samedi 15 novembre 2025.

Espace Aliénor d’Aquitaine Mussidan Dordogne

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Stage de prise de parole en public: s’exprimer et se préparer à l’oral pour enfants dès 13 ans et adultes de 10h à 13h, espace Aliénor d’Aquitaine.
Tarif: 30€/ad, 20€/enf en année examen (+5€ adh).
Inscr: 06 87 10 80 23. Kraken Mécanique   .

Espace Aliénor d’Aquitaine Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 80 03 56 

