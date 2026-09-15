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AGENDA · Saint-Valery-en-Caux

Stage P’tit Mousse Saint-Valery-en-Caux

lundi 26 octobre 2026 · Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Adresse
Club Nautique Valeriquais
Ville
76460 Saint-Valery-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Valery-en-Caux

Stage P’tit Mousse

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-10-26
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-26

Pour un premier pas vers la mer avec un optimist, le Club nautique propose aux enfants de 6 à 12 ans de naviguer toute l’année en mer et dans le port de plaisance .
Navigation sur Optimist dans le port de Saint Valery en Caux ou en mer. De quoi faire de nos « pti’ mouss » de grands marins.
Pour naviguer, votre P’ti Mouss doit avoir une tenue pratique et qui ne craint pas l’eau (vieux survêtement, un pull, un coupe-vent.. ou combinaison, évitez les bottes (risque de perte)) Prévoir une tenue de rechange complète, chaussures comprises, une serviette dans un sac à dos, casquette et crème solaire.
Sur réservation obligatoire.   .

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49 

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English : Stage P’tit Mousse

L’événement Stage P’tit Mousse Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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