Stage P’tit Mousse Saint-Valery-en-Caux
lundi 26 octobre 2026 · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Stage P’tit Mousse
Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-10-26
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-26
Pour un premier pas vers la mer avec un optimist, le Club nautique propose aux enfants de 6 à 12 ans de naviguer toute l’année en mer et dans le port de plaisance .
Navigation sur Optimist dans le port de Saint Valery en Caux ou en mer. De quoi faire de nos « pti’ mouss » de grands marins.
Pour naviguer, votre P’ti Mouss doit avoir une tenue pratique et qui ne craint pas l’eau (vieux survêtement, un pull, un coupe-vent.. ou combinaison, évitez les bottes (risque de perte)) Prévoir une tenue de rechange complète, chaussures comprises, une serviette dans un sac à dos, casquette et crème solaire.
Sur réservation obligatoire. .
Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49
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English : Stage P’tit Mousse
L’événement Stage P’tit Mousse Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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