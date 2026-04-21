Ferrières-Haut-Clocher

Stage PTV, 10.05.2026

14 chemin de Louversey Ferrières-Haut-Clocher Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le Parcours en Terrain Varié est composé de différentes difficultés selon le niveau dispositifs naturels ou simulés afin de reproduire des situations rencontrées en pleine nature. Gué, fossé, escaliers, branches basses, troncs, immobilité… certains se franchissent à cheval et d’autres à pieds comment ce que l’on peut être amené à faire en extérieur.

Déroulement de la journée

10h à 12h30 entraînement d’1h30 en 2 groupes de niveau (club 1 initiation club élite perfectionnement ) supervisé par Chloé Ferrié, monitrice d’équitation indépendante spécialisée en équitation d’extérieure

14h à 17h challenge PTV noté

Fin d’après-midi

Goûter crêpes pour tout le monde )

Le parcours se fera sur le horse-park du Roks Ranch situé au 14 chemin de Louversey, sur 3500m2 clos et sécurisé.

Les places sont limitées pour une meilleure organisation !

Le horse-park n’ouvrira que pour ce stage et ne pourra être loué à une date ultérieure.

Assurance couvrant les dommages causés aux tiers et les accidents du cavalier obligatoire.

Gilet de cross obligatoire (prêt possible sur réservation)

Casque obligatoire .

14 chemin de Louversey Ferrières-Haut-Clocher 27190 Eure Normandie +33 6 67 88 31 78

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English : Stage PTV, 10.05.2026

L’événement Stage PTV, 10.05.2026 Ferrières-Haut-Clocher a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays de Conches