STAGE PUMPTRACK

Rue des Sports La Marne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 09:30:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Avec le guidon machecoulais

A partir de 8 ans

Tarif: 10 euros .

Rue des Sports La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STAGE PUMPTRACK La Marne a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sud Retz Atlantique