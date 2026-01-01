Stage Qi Gong de la grande fluidité

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-25 09:30:00

fin : 2026-01-25 15:00:00

2026-01-25

Avec Thierry Alibert 7e Dan FFK.

Le Qi Gong de la grande fluidité est une création originale de Thierry Alibert sur le thème de la fluidité à travers les grands principes de l’élément Eau mouvements spiralés, mouvements yin-yang ; des pieds, du bassin, de la cage thoracique… Il s’adresse à tous et à tous les niveaux.

De 9h30 à 12h30 Qi Gong de la grande fluidité. Pratique du Jibengong en Tai Chi.

De 13h30 à 15h Tui Shou. .

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 32 17 04 bookingcamping@gmail.com

English :

With Thierry Alibert 7th Dan FFK.

The Qi Gong of great fluidity is an original creation by Thierry Alibert on the theme of fluidity through the great principles of the element Water: spiral movements, yin-yang movements; of the feet, pelvis, ribcage… Suitable for all levels.

