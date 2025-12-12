STAGE QI GONG Grenade

STAGE QI GONG

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 17 EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Offrez-vous une véritable parenthèse de détente avant la nouvelle année grâce à un atelier de Qi Gong.

Un moment unique pour harmoniser votre corps et votre esprit grâce à des mouvements doux, lents et accessibles à tous. Pourquoi participer ? Ce stage est une invitation à ralentir et à vous recentrer. Le Qi Gong, pratique ancestrale chinoise, apporte de nombreux bienfaits Équilibre émotionnel; Renforcement du corps et de l’esprit; Apaisement du mental; Amélioration de la posture, de la souplesse et libération des tensions. Grâce à une respiration consciente et à des mouvements fluides, vous repartirez ressourcé, plus ancré et plus serein. Stage accessible à tous, débutants bienvenus Sur inscriptions ! 17 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 contactlavoiedelequilibre@gmail.com

English :

Treat yourself to a truly relaxing interlude before the New Year with a Qi Gong workshop.

