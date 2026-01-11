Stage Qi Gong Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 14:00 – 17:00

Gratuit : non entre 35€ et 45€ Tarif : 35€ (45€ pour les non-adhérents)Contact : 0689381512yuansourcecontact@gmail.com Adulte, Etudiant, Senior

Les 8 pièces de Brocard(version assise) Ce Qi Gong a été crée il y a près de mille ans. Les 8 pièces de Brocard (version assise) est une méthode de santé qui développe l’énergie dans les membres et organes. Ce Qi Gong est accessible à tout le monde et est adapté aux personnes dont la posture debout est compliquée. Venez vous ressourcer et partager un moment convivial, énergisant, bienveillant. Ce stage est animé par Frédéric Sourice, Enseignant de Tai Chi Chuan & Qi Gong. Organisation du stage par l’association YUAN SOURCE.Ce stage est ouvert à tou.te.s

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

0689381512



