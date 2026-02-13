Stage Qi Gong, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

Stage Qi Gong Samedi 21 février, 14h00 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

entre 35€ et 45€

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Les 8 pièces de Brocard

(version assise)

Ce Qi Gong a été crée il y a près de mille ans. Les 8 pièces de Brocard (version assise) est une méthode de santé qui développe l’énergie dans les membres et organes. Ce Qi Gong est accessible à tout le monde et est adapté aux personnes dont la posture debout est compliquée. Venez vous ressourcer et partager un moment convivial, énergisant, bienveillant. Ce stage est animé par Frédéric Sourice, Enseignant de Tai Chi Chuan & Qi Gong. Organisation du stage par l’association YUAN SOURCE.

Ce stage est ouvert à tou.te.s

Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes

