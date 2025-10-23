Stage raid aventure d’automne Monistrol-sur-Loire
Stage raid aventure d’automne Monistrol-sur-Loire jeudi 23 octobre 2025.
Stage raid aventure d’automne
5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 34 – 34 – 40 EUR
34€ par jour adhérent au club
40€ par jour hors club
Début : 2025-10-23 09:00:00
fin : 2025-10-23 16:30:00
2025-10-23
Stage raid aventure d’automne à partir de 10 ans, trail rubain, escalade de bloc. Date limite d’inscription le mardi 14 octobre. Inscriptions au 06 01 77 31 41 ou asso.asseve@gmail.com
Prévoir pique nique.
5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com
English :
Autumn adventure raid course from age 10, trail rubain, bouldering. Registration deadline Tuesday, October 14. Registration on 06 01 77 31 41 or asso.asseve@gmail.com
Please bring a picnic.
German :
Herbst-Abenteuerkurs Raid ab 10 Jahren, Trail Rubain, Bouldern. Anmeldeschluss ist Dienstag, der 14. Oktober. Anmeldungen unter 06 01 77 31 41 oder asso.asseve@gmail.com
Picknick mitbringen.
Italiano :
Corso autunnale di raid d’avventura per ragazzi dai 10 anni in su, trail rubain, bouldering. Termine di iscrizione martedì 14 ottobre. Per iscriversi, chiamare il numero 06 01 77 31 41 o inviare un’e-mail a asso.asseve@gmail.com
Si prega di portare un picnic.
Espanol :
Curso otoñal de raid de aventura para mayores de 10 años, trail rubain, boulder. Fecha límite de inscripción: martes 14 de octubre. Para inscribirse, llame al 06 01 77 31 41 o envíe un correo electrónico a asso.asseve@gmail.com
Se ruega traer un picnic.
L’événement Stage raid aventure d’automne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron