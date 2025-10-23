Stage raid aventure d’automne Monistrol-sur-Loire

Stage raid aventure d’automne Monistrol-sur-Loire jeudi 23 octobre 2025.

Stage raid aventure d’automne

5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 34 – 34 – 40 EUR

34€ par jour adhérent au club

40€ par jour hors club

Début : 2025-10-23 09:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

2025-10-23

Stage raid aventure d’automne à partir de 10 ans, trail rubain, escalade de bloc. Date limite d’inscription le mardi 14 octobre. Inscriptions au 06 01 77 31 41 ou asso.asseve@gmail.com

Prévoir pique nique.

5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com

English :

Autumn adventure raid course from age 10, trail rubain, bouldering. Registration deadline Tuesday, October 14. Registration on 06 01 77 31 41 or asso.asseve@gmail.com

Please bring a picnic.

German :

Herbst-Abenteuerkurs Raid ab 10 Jahren, Trail Rubain, Bouldern. Anmeldeschluss ist Dienstag, der 14. Oktober. Anmeldungen unter 06 01 77 31 41 oder asso.asseve@gmail.com

Picknick mitbringen.

Italiano :

Corso autunnale di raid d’avventura per ragazzi dai 10 anni in su, trail rubain, bouldering. Termine di iscrizione martedì 14 ottobre. Per iscriversi, chiamare il numero 06 01 77 31 41 o inviare un’e-mail a asso.asseve@gmail.com

Si prega di portare un picnic.

Espanol :

Curso otoñal de raid de aventura para mayores de 10 años, trail rubain, boulder. Fecha límite de inscripción: martes 14 de octubre. Para inscribirse, llame al 06 01 77 31 41 o envíe un correo electrónico a asso.asseve@gmail.com

Se ruega traer un picnic.

L’événement Stage raid aventure d’automne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron