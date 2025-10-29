Stage raid aventure d’automne Monistrol-sur-Loire

Stage raid aventure d’automne

5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 34 – 34 – 40 EUR

34€ par jour adhérent au club

40€ par jour hors club

Début : 2025-10-29 09:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

Stage raid aventure d’automne à partir de 8 ans, grimpe d’arbre, sports collectifs, vtt. Inscriptions au 06 01 77 31 41 ou asso.asseve@gmail.com

Date limite d’inscription le mardi 14 octobre. Prévoir pique nique.

+33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com

English :

Autumn adventure raid course for ages 8 and up, tree climbing, team sports, mountain biking. Registration on 06 01 77 31 41 or asso.asseve@gmail.com

Registration deadline Tuesday, October 14. Please bring a picnic.

German :

Herbst-Abenteuerkurs ab 8 Jahren, Baumklettern, Mannschaftssportarten, Mountainbiking. Anmeldungen unter 06 01 77 31 41 oder asso.asseve@gmail.com

Anmeldeschluss ist Dienstag, der 14. Oktober. Picknick mitbringen.

Italiano :

Corso autunnale di raid d’avventura a partire dagli 8 anni, tree climbing, sport di squadra, mountain bike. Prenotazioni al numero 06 01 77 31 41 o asso.asseve@gmail.com

Termine ultimo per l’iscrizione martedì 14 ottobre. Si prega di portare un picnic.

Espanol :

Curso otoñal de raid de aventura a partir de 8 años, escalada de árboles, deportes de equipo, bicicleta de montaña. Reservas en el 06 01 77 31 41 o asso.asseve@gmail.com

Fecha límite de inscripción: martes 14 de octubre. Se ruega traer un picnic.

