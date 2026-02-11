Stage raid aventure de printemps

5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:00:00

fin : 2026-04-09 16:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Stage raid aventure de printemps à partir de 8 ans natation, sports collectifs, kayak.

Date limite d’inscription le 30 mars.

Inscriptions au 06 01 77 31 41 ou asso.asseve@gmail.com

Prévoir le pique nique.

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5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com

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English :

Spring adventure raid course for children aged 8 and over swimming, team sports, kayaking.

Registration deadline March 30.

Registration on 06 01 77 31 41 or asso.asseve@gmail.com

Please bring your own picnic.

L’événement Stage raid aventure de printemps Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron