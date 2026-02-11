Stage raid aventure de printemps

5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 09:00:00

fin : 2026-04-10 16:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Stage raid aventure de printemps à partir de 8 ans, grimpe d’arbre, sports collectifs, tir à l’arc.

Inscriptions au 06 01 77 31 41 ou asso.asseve@gmail.com

Date limite d’inscription le 30 mars.

Rendez-vous à 9h avec le pique-nique. Retour 16h30

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5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com

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English :

Spring adventure raid course from age 8, tree climbing, team sports, archery.

Registration on 06 01 77 31 41 or asso.asseve@gmail.com

Registration deadline March 30.

Meet at 9 a.m. with picnic. Return at 4:30pm

L’événement Stage raid aventure de printemps Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron