Stage raid aventure de printemps Monistrol-sur-Loire
Stage raid aventure de printemps Monistrol-sur-Loire mercredi 15 avril 2026.
Stage raid aventure de printemps
5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Stage raid aventure de printemps à partir de 10 ans, natation, sports collectifs, kayak.
Inscriptions au 06 01 77 31 41 ou asso.asseve@gmail.com
Date limite d’inscription le 30 mars.
Rendez-vous à 9h avec le pique-nique. Retour à 16h30
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5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com
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English :
Spring adventure raid course from age 10, swimming, team sports, kayaking.
Registration on 06 01 77 31 41 or asso.asseve@gmail.com
Registration deadline March 30.
Meet at 9am with picnic. Return at 4:30pm
L’événement Stage raid aventure de printemps Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron