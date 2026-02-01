Stage raid aventure d’hiver Monistrol-sur-Loire

Stage raid aventure d’hiver

5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-16 09:00:00

fin : 2026-02-16 16:30:00

2026-02-16

Stage raid aventure d’hiver à partir de 8 ans, VTT Sport Co/ Tir à l’arc

Date limite d’inscription le 7 février. Inscriptions au 06 01 77 31 41 ou asso.asseve@gmail.com

Prévoir le pique nique.

5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com

English :

Winter adventure raid course from age 8, Mountain bike Sport Co/ Archery

Registration deadline February 7. To register, call 06 01 77 31 41 or asso.asseve@gmail.com

Please bring your own picnic.

