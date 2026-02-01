Stage raid aventure d’hiver Monistrol-sur-Loire
Stage raid aventure d’hiver Monistrol-sur-Loire mardi 17 février 2026.
Stage raid aventure d’hiver
5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 09:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Stage raid aventure d’hiver à partir de 8 ans, Escalade Sport Co Athlétisme
Date limite d’inscription le 7 février. Inscriptions au 06 01 77 31 41 ou asso.asseve@gmail.com
Prévoir le pique nique.
.
5 rue du chateau Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Winter adventure course from 8 years old, Climbing Sport Co Athletics
Registration deadline February 7. To register, call 06 01 77 31 41 or asso.asseve@gmail.com
Please bring your own picnic.
L’événement Stage raid aventure d’hiver Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron