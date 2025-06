Stage « Rando Photo & Connexion Nature » – Sare 28 juin 2025 09:15

Stage « Rando Photo & Connexion Nature » Parking des Grottes de Sare Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 140 – 140 – 140 EUR

Cette journée basée sur le thème de la photographie et de la nature est à la fois une randonnée guidée et un voyage au cœur de vous-même. Nous cheminerons tranquillement sur un parcours imaginé pour se connecter à la Nature tout en progressant dans votre démarche photographique.

Pour qui ? Tout public adulte amoureux de la photographie et de la nature. La thématique du stage étant centrée sur l’identification de votre ADN photographique et de son incarnation dans la prise de vue, il est important que les participants connaissent le fonctionnement de base de leur appareil photo (ouverture, temps de pause, ISO).

Petit groupe de 2 à 5 personnes maximum afin de favoriser l’échange et la convivialité.

La randonnée présente un temps effectif de marche de 2h30 et un dénivelé de 380 m, aussi une bonne condition physique est nécessaire.

Réservation obligatoire. .

Parking des Grottes de Sare

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 90 80 32 stephlabe@gmail.com

