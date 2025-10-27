STAGE REFECTION DE SIEGES Atelier Flammarion Paris

Stage ouvert aux adultes et adolescents à partir de 16 ans.

Programme

En une semaine, redonnez vie à votre siège. Toutes les étapes de la confection d’une garniture traditionnelle seront abordées : sanglage, guindage, mise en crin, etc… jusqu’à la pause du tissu. L’histoire de l’art du siège sera également abordée.

Attention : Réalisation uniquement de chaises (tous styles) ou d’un fauteuil bridge année 40.

Matériel : un siège en bon état, tissu de finition, un gallon et un carnet de note. Les outils sont prêtés.

Intervenante : Frédérique Coissac

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 23 au 27 Février 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscription par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage propose une initiation à la réfection de sièges, de la garniture traditionnelle à la pose du tissu, pour redonner vie à une chaise ou un fauteuil bridge des années 40.



payant

Atelier Flammarion 19, rue Camille Flammarion 75018 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org