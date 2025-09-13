Stage Reiki Usui 1er degré Lons-le-Saunier
Stage Reiki Usui 1er degré Lons-le-Saunier samedi 13 septembre 2025.
Stage Reiki Usui 1er degré
22 Rue Sébile Lons-le-Saunier Jura
Début : 2025-09-13 09:30:00
fin : 2025-09-14 17:30:00
2025-09-13
Venez découvrir l’énergie du REIKI et repartez avec un outil de bien-être, d’évolution personnelle et développement de votre pouvoir d’auto-guérison.
Plan de ces deux jours
? prise de contact et de présentation
? exercices de relaxation et de centrage
? découverte de l’histoire du Reiki, son origine et son développement
? les 4 initiations du premier degré, réparties sur les deux jours
? présentation du protocole gestuel de séance donnée à soi même auto-traitement
? présentation du protocole gestuel pour des séances données à autrui
? présentation et l’explication des cinq idéaux du Reiki
et aussi, de la pratique, de l’expérimentation et des échanges !!! .
22 Rue Sébile Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 37 32 71 catherineloiseau@orange.fr
