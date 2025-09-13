Stage Reiki Usui 1er degré Lons-le-Saunier

Stage Reiki Usui 1er degré Lons-le-Saunier samedi 13 septembre 2025.

22 Rue Sébile Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 220 – 220 – EUR

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-14 17:30:00

2025-09-13

Venez découvrir l’énergie du REIKI et repartez avec un outil de bien-être, d’évolution personnelle et développement de votre pouvoir d’auto-guérison.

Plan de ces deux jours

? prise de contact et de présentation

? exercices de relaxation et de centrage

? découverte de l’histoire du Reiki, son origine et son développement

? les 4 initiations du premier degré, réparties sur les deux jours

? présentation du protocole gestuel de séance donnée à soi même auto-traitement

? présentation du protocole gestuel pour des séances données à autrui

? présentation et l’explication des cinq idéaux du Reiki

et aussi, de la pratique, de l’expérimentation et des échanges !!! .

22 Rue Sébile Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 37 32 71 catherineloiseau@orange.fr

