Stage reliure origami à la Fondation Louis Jou Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 12 juillet 2025 09:00

Bouches-du-Rhône

Stage reliure origami à la Fondation Louis Jou Samedi 12 juillet 2025 de 9h à 17h.

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Grand Rue Frédéric Mistral Fondation Louis Jou Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 09:00:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

Date(s) :

2025-07-12

La Fondation Louis Jou propose un stage d’initiation à la reliure origami , animé par Odile Douet. Réalisation d’une reliure souple, sans colle, en utilisant uniquement des pliages, couture et papiers adaptés aux spécificités de cette structure.

L’objectif étant de repérer, tracer, plier, couper avec précision à partir de schémas et de notices explicatives fournis par le formateur. Si le temps le permet, les stagiaires réaliseront également un étui de protection, en carte de couleur.



Le bloc livre en papier uni, ainsi que les matières premières nécessaires à la fabrication de ce carnet, sont fournies par la Fondation.



Une liste complémentaire de petit outillage, à apporter le jour du stage, sera adressée ultérieurement aux inscrits.



Nombre de place limité 10 personnes .

Grand Rue Frédéric Mistral Fondation Louis Jou

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 17 contact@fondationlouisjou.org

English :

The Fondation Louis Jou is offering an introductory course in « origami binding », led by Odile Douet. The aim is to create a flexible, glueless binding, using only folding, sewing and paper adapted to the specific needs of this structure.

German :

Die Fondation Louis Jou bietet einen Einführungskurs in die « Origami-Buchbinderei » an, der von Odile Douet geleitet wird. Herstellung eines flexiblen Einbands ohne Klebstoff, nur mithilfe von Faltungen, Nähten und Papieren, die an die Besonderheiten dieser Einrichtung angepasst sind.

Italiano :

La Fondation Louis Jou offre un corso introduttivo di rilegatura origami, condotto da Odile Douet. L’obiettivo è creare una rilegatura flessibile, senza colla, utilizzando solo piegatura, cucitura e carta adattata alle esigenze specifiche di questa struttura.

Espanol :

La Fundación Louis Jou ofrece un curso de iniciación a la encuadernación de origami, dirigido por Odile Douet. El objetivo es crear una encuadernación flexible, sin cola, utilizando únicamente el plegado, la costura y un papel adaptado a las necesidades específicas de esta estructura.

L’événement Stage reliure origami à la Fondation Louis Jou Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme des Baux de Provence