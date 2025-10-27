STAGE REMPAILLAGE Atelier DIDOT 12 paris

STAGE REMPAILLAGE Atelier DIDOT 12 paris lundi 27 octobre 2025.

Ce stage propose de découvrir la technique du rempaillage d’une chaise en torons de tissus (bandes de tissus torsadées).

Déroulement :

Découverte de la technique du rempaillage, puis la pratique démarre par l’accrochage du premier toron avec une semence. Vous vous initierez au rempaillage pendant deux tours de l’assise, avant de mettre en application la technique de comblement en utilisant un deuxième toron.

Au fil de votre avancement, vous placerez le rembourrage entre les torons et recalerez les torons éventuellement mal placés sur les deux faces de l’assise. A la fin de votre stage, vous repartirez avec votre chaise rempaillée.

Attention : les torons de tissus seront à fabriquer en amont du stage, toutes les directives vous seront transmises.

Matériel à apporter le jour de l’atelier :

Une chaise de taille standard prête à être rempaillée (assise trapézoïdale non amovible)

Les torons de tissus préparés

Deux t-shirts en coton (nécessaire au rembourrage de l’assise)

Le fil de couture utilisé lors de la préparation des torons

Une aiguille de couture

Intervenante : Bérengère Bagage

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 280 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 720 € TTC

Dates : du 27 au 29 octobre 2025

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscription par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Tous niveaux

Du lundi 27 octobre 2025 au mercredi 29 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 17h00

payant

Tarif : 280 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public adultes.

Atelier DIDOT 12 12, rue Didot 75014 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org