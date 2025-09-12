Stage rencontre du vivant au fil de l’Aulne Châteaulin

Châteaulin Finistère

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Au programme

– Navigation fluviale rivière & mer

– Pistage animalier

– Sculpture / Vannerie

– Techniques d’affût & d’observation animalière sur la terre et sur l’eau

– Navigation forestière silencieuse & techniques d’approches

– Ateliers sensoriels

– Partages naturalistes

– Expériences immersives, des surprises !

Tarif 3 Jours

– Indicatif 400 €

– Solidaire 350 €

– Un plus pour l’orga 450 €

Le premier petit-déjeuner et repas sont compris dans le prix.

Les petit-déjeuner du samedi et dimanche matin + collations sont à votre charge.

Les deux nuits se passeront en bivouac. Pour la nuit du vendredi au samedi, l’espace Brin d’éveil nous accueillera. Pour la nuit du samedi au dimanche, le Sauvage nous ouvrira ses portes. .

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

