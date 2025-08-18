Stage résidentiel 5 Jours dans la Drôme Danse Espenel

Stage résidentiel 5 Jours dans la Drôme Danse Espenel lundi 18 août 2025.

Stage résidentiel 5 Jours dans la Drôme Danse

chemin de Rourebel Espenel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-18 10:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-18

Après une préparation corporelle dans la salle (étirements, respirations, travail de conscience corporelle), nous partons dans la nature en lien avec le thème que nous souhaitons aborder

.

chemin de Rourebel Espenel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ecoutonsnoscorps@gmail.com

English :

After a physical preparation in the room (stretching, breathing, body awareness work), we head out into nature in connection with the theme we wish to address

German :

Nach einer körperlichen Vorbereitung im Raum (Dehnübungen, Atmung, Arbeit am Körperbewusstsein) gehen wir in die Natur, die mit dem Thema, das wir behandeln wollen, in Verbindung steht

Italiano :

Dopo una preparazione fisica in sala (stretching, respirazione, lavoro di consapevolezza corporea), si parte per la campagna in relazione al tema che si vuole affrontare

Espanol :

Tras una preparación física en la sala (estiramientos, respiración, trabajo de conciencia corporal), salimos al campo en relación con el tema que queremos abordar

L’événement Stage résidentiel 5 Jours dans la Drôme Danse Espenel a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme