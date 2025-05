STAGE RESSOURCES MULTI TECHNIQUES – Venelles, 11 juin 2025 07:00, Venelles.

Bouches-du-Rhône

STAGE RESSOURCES MULTI TECHNIQUES Du mercredi 11 au samedi 14 juin 2025. Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : 780 – 780 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-11

6 demie-journées d’atelier en pleine nature. Faire l’expérience du jardin par le dessin, les empreintes, la linogravure et le modelage. Découvrir et dialoguer avec des créations d’artistes contemporains. Mise en forme d’un suivi de recherche.

Mercredi après-midi compositions éphémères

Jeudi dessin et modelage en argile

Vendredi linogravure en couleurs

samedi matin carnet de recherches .

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@villarosae.com

English :

6 half-day workshops in the heart of nature. Experience the garden through drawing, prints, linocuts and modeling. Discover and interact with the creations of contemporary artists. Draw up a research report.

German :

6 halbtägige Workshops inmitten der Natur. Den Garten durch Zeichnen, Abdrücke, Linolschnitt und Modellieren erleben. Entdeckung und Dialog mit den Kreationen zeitgenössischer Künstler. Formalisierung einer Nachbereitung der Recherche.

Italiano :

6 workshop di mezza giornata nel cuore della natura. Vivere il giardino attraverso il disegno, le stampe, le linoleografie e la modellazione. Scoprire e interagire con le opere di artisti contemporanei. Redigere una relazione di ricerca.

Espanol :

6 talleres de media jornada en plena naturaleza. Viva el jardín a través del dibujo, el grabado, el linograbado y el modelado. Descubrir e interactuar con la obra de artistas contemporáneos. Elaborar un informe de investigación.

