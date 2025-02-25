STAGE RESTAURATION DE CERAMIQUE – Initiation Atelier Reuilly Paris

Stage initiation Restauration de céramiques

Stage ouvert aux grands débutants : adultes et adolescents à partir de 16 ans.

Ce stage a pour objectif de vous initier à toutes les étapes de la restauration de céramique – collage, comblement et retouche – en travaillant sur deux types de support : une céramique poreuse et une céramique vitrifiée. Vous apprendrez à identifier les différentes natures de céramique et à adapter les traitements de restauration en conséquence, tout en prenant connaissance des principes éthiques et déontologiques de la profession.

Matériel à apporter : un tablier et des gants chirurgicaux.

Intervenante : Pauline MARION-ANDRES

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 230 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 480 €

Dates : du 24 au 25 Février 2025

Horaires : de 10h à 17h avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Atelier Reuilly 7, cour Alsace Lorraine 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org