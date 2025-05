Stage Retour à l’Essentiel – Écuries de Messey Messey-sur-Grosne, 11 juillet 2025 14:00, Messey-sur-Grosne.

Saône-et-Loire

Stage Retour à l’Essentiel Écuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : 350 – 350 – 350 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-13 17:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Chevaux et vibrations sonores pour un retour à l’essentiel

Un voyage transformateur alliant Équicoaching, Sonothérapie et Constellations.

Découvrez une expérience unique où trois approches puissantes s’entrelacent pour vous guider vers votre équilibre intérieur.

Au cœur d’un cadre naturel préservé, notre stage vous propose une immersion profonde dans un processus de transformation holistique.

* Les chevaux, miroirs de notre âme, vous accompagnent avec leur présence authentique et leur intelligence émotionnelle. À travers l’équicoaching, ils vous révèlent vos schémas inconscients et vous enseignent l’art de la communication non-verbale.

* La sonothérapie amplifie cette expérience par la vibration des instruments ancestraux qui résonnent au plus profond de votre être, libérant les tensions et harmonisant vos énergies. Cette symphonie vibratoire ouvre la voie à une conscience élargie.

Les constellations complètent ce triptyque en vous permettant d’identifier et de dénouer les liens invisibles qui vous rattachent à un système, pour enfin vous libérer des fardeaux hérités et écrire votre propre histoire.

Ce que vous vivrez

• Une reconnexion profonde à vous-même et à la nature

• La libération de blocages émotionnels anciens

• L’acquisition d’outils concrets pour cheminer vers Soi

• Un espace bienveillant pour explorer vos enjeux personnels

• Une transformation durable ancrée dans le corps et l’esprit

* Places limitées à 8 participants pour garantir un accompagnement personnalisé.

Osez ce voyage initiatique où le cheval guide vos pas, les sons purifient votre énergie, et les constellations éclairent votre chemin.

Milène Géobiologue accompagnement sur la voie de soi-même avec les chevaux

Intuitions Sonores Pierre Perrin accompagnement à la transformation par les soins énergétiques et la sonothérapie

Ce stage aura lieu en Saône et Loire, au sud de la Bourgogne, au coeur du Sud de la Côte Chalonnaise.

Accueil vendredi 11 juillet à 15h, départ dimanche 17h

Midi Repas tiré du sac pris en commun. .

Écuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois

Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 94 51 88 contact@pierreperrin.fr

English : Stage Retour à l’Essentiel

German : Stage Retour à l’Essentiel

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Retour à l’Essentiel Messey-sur-Grosne a été mis à jour le 2025-05-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)