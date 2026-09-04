Stage « Réussir l’aménagement paysager autour de sa maison, dans le contexte climatique actuel » à l’Arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon – Le Sentier Monthodon
samedi 3 octobre 2026 · Monthodon
Informations pratiques
Monthodon
Stage « Réussir l’aménagement paysager autour de sa maison, dans le contexte climatique actuel » à l’Arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon – Le Sentier
Monthodon Indre-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:30:00
fin : 2026-10-03 17:30:00
Date(s) :
2026-10-03
35 .
Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
L’événement Stage « Réussir l’aménagement paysager autour de sa maison, dans le contexte climatique actuel » à l’Arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon – Le Sentier Monthodon a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT 37
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