Informations pratiques

Monthodon

Stage « Réussir l’aménagement paysager autour de sa maison, dans le contexte climatique actuel » à l’Arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon – Le Sentier

Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:30:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

35 .

Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

L’événement Stage « Réussir l’aménagement paysager autour de sa maison, dans le contexte climatique actuel » à l’Arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon – Le Sentier Monthodon a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT 37