Stage robotique Explore le monde des robots ! Les Savants Fou Valence 10 juillet 2025 10:00

Drôme

Tarif : 50 – 50 – 100 EUR

1 ou 2 jours

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

2025-07-10

Viens construire, programmer et faire bouger de vrais robots VEX (123 et GO) le temps d’une ou deux journées. Chaque jour, de nouveaux défis t’attendent labyrinthe, course, danse des robots…

Les Savants Fou 41 Avenue Felix Faure

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 96 10 21 contact.valence@lessavants.fr

English :

Come and build, program and move real VEX robots (123 and GO) for one or two days. New challenges await you every day: maze, race, robot dance?

German :

Baue, programmiere und bewege echte VEX-Roboter (123 und GO) für einen oder zwei Tage. Jeden Tag warten neue Herausforderungen auf dich: Labyrinth, Rennen, Robotertanz?

Italiano :

Venite a costruire, programmare e muovere veri robot VEX (123 and GO) per uno o due giorni. Ogni giorno vi aspettano nuove sfide: labirinto, gara, robot dance?

Espanol :

Ven a construir, programar y mover auténticos robots VEX (123 y GO) durante uno o dos días. Cada día te esperan nuevos retos: laberinto, carrera, baile de robots..

