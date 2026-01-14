Stage robotique hiver Espace Jemmapes Paris

Le temps d’une semaine venez découvrir les techniques et les savoirs lié à la fabrication de robots : informatique, codage, montage, mécanique et électronique; découvrez ces sciences et créez une multitude de robots différents !

Chaque jour de nouveaux modèles sont construits pour un bon tour d’horizon des différentes possibilités.



Animé par Kévin

Une semaine pour apprendre les bases de la fabrication de robot au centre d’animation espace Jemmapes pendant les vacances d’hiver !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

40,50 euros par stage

+ 5 euros lors de la première inscription.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multi-activites-numeriques



