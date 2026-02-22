STAGE ROLLER DANCE

Espace sportif du Bordage Luneau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

La section ROLLER du Camouflage Street Crew organise un stage de ROLLER DANCE, le dimanche 15 Mars 2026, à Cholet !

Venez danser une journée entière avec SKATE IN PINK, Coach roller nantaise, qui revient nous prodiguer ses précieux conseils:)

Ce stage s’adapte à tous les niveaux, que vous soyez novice cherchant à perfectionner vos pas de base ou un pro du roller dance désirant affiner vos mouvements.

Stage accessible de 17 ans à 77 ans, venir avec ses rollers. Le niveau pré-requis est de savoir sais rouler en avant, arrière et freiner

Voici les liens utiles :

– pour s’inscrire : https://www.helloasso.com/associations/camouflage-street-crew/adhesions/stage-roller-dance-mars-2026

– pour découvrir l’univers Skate In Pink https://www.instagram.com/skate.in.pink/

– besoin d’informations camouflagestreetcrew@gmail.com .

Espace sportif du Bordage Luneau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire camouflagestreetcrew@gmail.com

English :

L’événement STAGE ROLLER DANCE Cholet a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de tourisme du Choletais