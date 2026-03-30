Stage roller disciplines par équipe Salles
Stage roller disciplines par équipe Salles lundi 13 avril 2026.
Stage roller disciplines par équipe
34 Rue Va aux Champs Salles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-13
Le Rolleyre Club propose un stage roller disciplines par équipe pour les enfants à partir de 6 ans (niveau roue jaune minimum).
Encadrés par Vincent, les participants découvriront différentes activités dynamiques et ludiques roller hockey (lundi), roller soccer, ultimate, teck… (mardi).
Tarifs
35 € les 3 jours pour les adhérents 45 € pour les non-adhérents
20 € la journée pour les adhérents 25 € pour les non-adhérents
Prévoir une tenue de sport adaptée, un repas pour le midi et une gourde.
Matériel pouvant être prêté si besoin.
Rendez-vous 34 rue Va au Champ, SALLES .
34 Rue Va aux Champs Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 09 61 contact.rolleyre@gmail.com
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English : Stage roller disciplines par équipe
L’événement Stage roller disciplines par équipe Salles a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Val de l’Eyre
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