Stage roller disciplines par équipe

34 Rue Va aux Champs Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-13

Le Rolleyre Club propose un stage roller disciplines par équipe pour les enfants à partir de 6 ans (niveau roue jaune minimum).

Encadrés par Vincent, les participants découvriront différentes activités dynamiques et ludiques roller hockey (lundi), roller soccer, ultimate, teck… (mardi).

Tarifs

35 € les 3 jours pour les adhérents 45 € pour les non-adhérents

20 € la journée pour les adhérents 25 € pour les non-adhérents

Prévoir une tenue de sport adaptée, un repas pour le midi et une gourde.

Matériel pouvant être prêté si besoin.

Rendez-vous 34 rue Va au Champ, SALLES .

34 Rue Va aux Champs Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 09 61 contact.rolleyre@gmail.com

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English : Stage roller disciplines par équipe

L’événement Stage roller disciplines par équipe Salles a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Val de l’Eyre