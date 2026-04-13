Stage roller et sorties ludiques – vacances Pâques 2026, Cosec – Espace roller, Saint-Médard-en-Jalles

Stage roller et sorties ludiques – vacances Pâques 2026 13 – 17 avril Cosec – Espace roller Gironde

165€ adhérents / 190€ non adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T08:30:00+02:00 – 2026-04-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:30:00+02:00

Le club Roller bug de Saint-Médard-en-Jalles vous propose un stage sur les vacances de Pâques avec au programme :

des jeux en roller le matin ;

des sorties ludiques les après-midis.

Ces stages sont ouverts à tous les enfants de 5 à 11 ans.

Retrouvez toutes les infos sur le site www.rollerbug.fr

Au programme pour le stage du 13 au 17 avril :

Roller sous forme de jeux le matin

Sorties ludiques les après-midi : laserquest – chasse aux œufs – parc Coccinelle – cinéma – minigolf.

Vous pouvez donc dès à présent inscrire vos enfants. Pour cela :

1 – envoyez-nous un mail pour savoir s’il reste de la place dr.rollerbug@gmail.com avec :

nom, prénom de vos enfants

date de naissance

dates du stage souhaité

et un numéro de portable

2 – Lorsque vous aurez obtenu une réponse positive par mail, et pour valider l’inscription, télécharger le dossier d’inscription (en ligne sur notre site web) et transmettez-le nous avec le paiement selon l’un des 3 modes ci-dessous :

envoi courrier (association Roller bug – 14, rue pasteur – 33160 Saint-Médard-en-Jalles) ;

dépose directe à l’Espace roller (lieu de pratique du club), rue william chaumet – 33160 Saint-Médard-en-Jalles (il y a une boite aux lettres murale en-dessous de la pancarte Espace roller donc dépose à n’importe quelle heure) ;

ou envoi du dossier par mail et paiement par virement (le Rib du club est sur le dossier téléchargeable sur notre site).

Attention !! Une place ne sera réservée que lorsque le dossier et le paiement seront remis.

Vous pouvez bien sûr nous appeler pour avoir plus de renseignements.

Prêt de matériel pour ceux qui n’en ont pas.

Cosec – Espace roller 29, rue William Chaumet – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 84 64 19 »}, {« type »: « email », « value »: « dr.rollerbug@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.rollerbug.fr/ »}]

Stage roller avec des jeux en roller le matin et des sorties ludiques les après-midis.

Parentalité : Roller bug