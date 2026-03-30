Stage roller loisirs multi activtés

34 Rue Va aux Champs Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-07

Offrez à vos enfants une activité dynamique pendant les vacances d’avril avec un stage de roller autour des disciplines collectives.

Destiné aux enfants à partir de 6 ans (niveau minimum requis roue jaune), ce stage est encadré par Vincent et propose une approche ludique et sportive du roller à travers différentes pratiques

roller hockey (lundi)

roller soccer, ultimate, teck (mardi)

Dates et horaires

Lundi 13 et mardi 14 avril 2026, de 9h30 à 16h30

Tarifs

35 € pour les adhérents (stage complet)

45 € pour les non-adhérents

20 € jour pour les adhérents

25 € jour pour les non-adhérents

Prévoir une tenue de sport adaptée, le repas du midi ainsi qu’une gourde.

Le matériel peut être prêté si nécessaire. .

34 Rue Va aux Champs Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 09 61 herliczka.v@gmail.com

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English : Stage roller loisirs multi activtés

L’événement Stage roller loisirs multi activtés Salles a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Val de l’Eyre