Stage roller loisirs multi activtés Salles
Stage roller loisirs multi activtés Salles mardi 7 avril 2026.
Stage roller loisirs multi activtés
34 Rue Va aux Champs Salles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-07
Offrez à vos enfants une activité dynamique pendant les vacances d’avril avec un stage de roller autour des disciplines collectives.
Destiné aux enfants à partir de 6 ans (niveau minimum requis roue jaune), ce stage est encadré par Vincent et propose une approche ludique et sportive du roller à travers différentes pratiques
roller hockey (lundi)
roller soccer, ultimate, teck (mardi)
Dates et horaires
Lundi 13 et mardi 14 avril 2026, de 9h30 à 16h30
Tarifs
35 € pour les adhérents (stage complet)
45 € pour les non-adhérents
20 € jour pour les adhérents
25 € jour pour les non-adhérents
Prévoir une tenue de sport adaptée, le repas du midi ainsi qu’une gourde.
Le matériel peut être prêté si nécessaire. .
34 Rue Va aux Champs Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 09 61 herliczka.v@gmail.com
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English : Stage roller loisirs multi activtés
L’événement Stage roller loisirs multi activtés Salles a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Val de l’Eyre
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